Ex De Silva da riqualificare. Ecco il nuovo quartiere

È un altro pezzo della rigenerazione urbana dell’area dove una volta sorgeva la fabbrica dei profumi Diana de Silva il progetto residenziale WestMi presentato in questi giorni. Proprio accanto al teatro civico Roberto de Silva, la Ferretti spa realizzerà un nuovo quartiere residenziale composto da tre torri con un centinaio di appartamenti.

"È una delle prime operazioni che realizziamo in provincia di Milano – commenta Carlo Ferretti –. L’idea progettuale risale a circa due anni fa, quando mi mostrarono l’area oggetto dell’intervento. Subito compresi le potenzialità della zona, dove era già presente il teatro civico, prossima al centro di Rho e in una posizione strategica, vicina alla Fiera di Milano e allo sviluppo del Mind, il Milano innovation district. All’interno della lottizzazione sono già state realizzate importanti opere come una centrale all’avanguardia, agganciata al teleriscaldamento e dotata di pozzi geotermici che permettono minor consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili".

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2025, le prime abitazioni saranno consegnate entro la fine del 2026, mentre tutta l’operazione verrà completata in 24 mesi. Il progetto, che si ispira al vicino teatro, è stato presentato dagli architetti Marco Pezzetta, insieme ad Emilio e Pietro Pizzi. Oltre agli appartamenti sono previsti un locale di co-working, una palestra per l’attività sportiva e un locale dove custodire le biciclette elettriche, nell’ottica della sostenibilità.

Il sindaco Andrea Orlandi, che ha partecipato alla presentazione, commenta: "Le aree dismesse rappresentano solitamente ferite all’interno della città, mentre in questo caso è arrivata l’intuizione di trasformare un luogo dove si producevano profumi e cosmetici in un luogo che crei opportunità di relazione tra le persone e la città di Rho. Il Gruppo Ferretti per la prima volta ha investito nella nostra città, che dimostra la capacità di attrarre investimenti, anche grazie alla vicinanza del Mind e della Fiera. Il nostro teatro civico ha innescato processi e opportunità positive, generando un valore aggiunto per tutto il territorio".