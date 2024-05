Via dei Missaglia: crolla il controsoffitto dell’ex supermercato

Milano, 19 maggio 2024 – Il controsoffitto davanti alle saracinesche abbassate dello stabile in via dei Missaglia all'angolo con via Boifava che un tempo ospitava il supermercato Carrefour e la sede di una banca si è staccato ed è crollato sulla strada, per fortuna senza provocare feriti.

Il controsoffitto crollato

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che nel pomeriggio hanno transennato l'area in attesa dei lavori di rimozione della struttura che ha ceduto all'improvviso. Uno spazio nel quartiere Chiesa Rossa a Milano che, come emerge dai filmati realizzati dai residenti, è lasciato nel degrado.

Una storia di degrado

Nelle scorse settimane il Carrefour e il megastore cinese Aumai al piano superiore, unici presidi commerciali del quartiere, hanno lasciato l'immobile di proprietà dell'Aler e hanno chiuso i battenti. Nello stesso complesso, negli ultimi anni, hanno detto addio prima la Posta, poi una filiale di Intesa San Paolo.

Inoltre la torre di via Boifava 29, sopra il complesso commerciale, è visibilmente malridotta. Il Municipio 5 sta lavorando per provare a collocare nell’immobile nel quartiere Chiesa Rossa una Casa di Comunità, cioè un nuovo poliambulatorio per la zona sud della città, ma al momento è solo un'ipotesi.