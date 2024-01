Eventi sportivi. Dal Pirellone 1,5 milioni

La Regione ha stanziato 600mila euro per finanziare manifestazione ed eventi sportivi che si svolgeranno dal primo di aprile al 30 giugno 2024. In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega, presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste, Floriano Massardi. "Continua anche nel 2024 l’impegno regionale in sostegno del mondo dello sport. Aprirà infatti domani la misura per finanziare il terzo trimestre del bando dedicato alle manifestazioni ed eventi sportivi che si terranno tra aprile e giugno che vede una dotazione finanziaria complessiva di 1.550.000 di euro. I beneficiari sono, come sempre, le federazioni sportive, i comitati regionale e provinciale, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Realtà che potranno vedere coperti i costi per l’affitto di spazi e strutture ma anche il noleggio di attrezzature, compensi di istruttori, spese per comunicazioni e pubblicità da 5mila fino a un massimo 20mila euro di contributo in base al punteggio totalizzato. Bene, dunque, il prosieguo di questa iniziativa a sostegno di un comparto fondamentale come quello dello sport" conclude Massardi.