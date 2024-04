Eventi e cerimonie riapre la Sala del Camino

Villa Puricelli Guerra torna agli antichi splendori e riapre al pubblico per cerimonie, matrimoni ed eventi culturali. La Sala del Camino, fiore all’occhiello dell’edificio settecentesco, era stata chiusa nel 2015 perché inagibile per danni strutturali a una trave portante. Il restauro ha visto più di un ostacolo. Nel 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità. Poi il Covid ha rallentato l’iter fino a maggio 2021, quando nella fase esecutiva sono stati riscontrati problemi che hanno impedito di procedere con l’intervento. Nel 2022 è stata trovata una nuova soluzione progettuale. Con il via libera dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, i lavori sono ripresi nel 2023.

"Questo pezzo di storia di Sesto contribuisce a rafforzare quello che abbiamo chiamato il boulevard delle ville di delizia - commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Da Villa Zorn, oggetto di un progetto che mantiene vivi gli spazi culturali, a Villa Mylius che ospita temporaneamente la biblioteca centrale fino a Villa Visconti in cui è in corso una riqualificazione col Pnrr". La.La.