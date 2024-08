Evaso dai domiciliari. Tenta invano la fuga e si ferisce: bloccato

Agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ha violato il provvedimento disposto dalla procura di Sondrio allontanandosi da casa, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia locale di Bollate. Il latitante - del quale non sono state rese note generalità perché ci sono in corso ulteriori indagini - è stato arrestato per falsa attestazione sull’identità, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È successo l’altro giorno, quando gli agenti della pattuglia di pronto intervento hanno visto l’uomo - noto per i suoi procedenti penali - nel parcheggio di via Cesare Battisti, diventato luogo di spaccio e più volte segnalato dagli stessi cittadini. Il latitante non aveva documenti e ha cercato di dare false generalità. Immediate verifiche fatte degli agenti hanno consentito di scoprire che le informazioni fornite erano false, per questo l’uomo è stato portato al comando per l’identificazione. Svuotato lo zaino, gli agenti hanno trovato un bilancino elettronico di precisione, un contenitore contenente quasi 2 grammi di sostanza bianca che viene solitamente mischiata con la droga e altro materiale collegato allo spaccio.

Completati gli accertamenti gli agenti hanno deciso di portare l’uomo in questura a Milano, ma non è stato facile: ha tentato la fuga arrampicandosi sul cancello cadendo e procurandosi delle escoriazioni. Sul posto è arrivato il personale del 118. Sentito il pm, l’uomo è stato trasportato in questura per la completa identificazione e la denuncia a piede libero per spaccio. Visti i precedenti e la latitanza, aggravati dai nuovi reati, per lui sono scattate le manette.