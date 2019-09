Milano, 21 settembre 2019 - Nel giro di qualche anno ha estorto circa 300mila euro a uno degli indagati dell'inchiesta della Dda milanese su un presunto sistema di tangenti in Lombardia del quale l'ex coordinatore di Fi di Varese sarebbe stato il regista. Ha intimidito e minacciato di morte l'imprenditore, la moglie e i suoi familiari, ed è riuscito anche a farsi consegnare una Cadillac. Per questo ieri è finto in cella Pierfrancesco Scalone, 50 anni, disoccupato, residente nel mantovano ma di origini pugliesi, pluripregiudicato e vicino ad ambienti della criminalità organizzata.

A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Milano Raffaella Mascarino, su richiesta dei pm Luigi Furno, Silvia Bonardi e Adriano Scudieri, è stata la guardia di finanza di Busto Arsizio. L'uomo, di rientro da un viaggio in Germania, dove spesso soggiornava, nei giorni scorsi è stato localizzato in un B&B della provincia di Mantova. La vicenda, come si legge nell'ordinanza del gip, è venuta a galla per via delle intercettazioni nell'indagine chiamata 'Mensa dei Poveri'. A cause delle continue e pressanti richieste estorsive e le "sempre più ricorrenti ed esplicite" minacce e intimidazioni, è stato ritenuto "davvero urgente", scrive il giudice, provvedere a una misura cautelare di custodia in carcere.

Dalle conversazioni intercettate tra l'indagato (a maggio era pure lui stato arrestato) e la moglie è venuto a galla "il forte timore per l'incolumità fisica dei propri familiari". Timore visto il tenore delle minacce di Scalone nei confronti delle sue vittime: "Se oggi non sistemo, l'unica cosa che deve cercare sarà un posto sicuro, dove non vi trovo mai, né lei e né chi le sta vicino".