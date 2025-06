Estate speciale a Cinisello . Palcoscenico sotto le stelle tra spettacoli e musica

Cinisello Balsamo si prepara ad accendere le serate estive con un ricco programma di eventi pensato per abbracciare tutti i gusti e le età. Fino a settembre, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli nei cortili e creativi laboratori per i più piccoli fino alle suggestive visite guidate teatrali in costume d’epoca. Non mancheranno le occasioni per immergersi nella storia e riscoprire il patrimonio artistico con le visite a Villa Ghirlanda Silva e al suo giardino, per lasciarsi trasportare dalla musica dei concerti, come quelli del prestigioso Comfort Festival, che a luglio vedrà con artisti di fama mondiale ospiti nel parco di Villa Casati Stampa.

Si parte oggi con la seconda edizione della rassegna teatrale estiva "Portati la sedia", realizzata all’interno di alcuni cortili e giardini, a cura delle cooperative edificatrici locali. Oggi va in scena "Novecento": alle 16 in via Bernini 14 (giardino della RSA Il Sole) e alle 20.30 in via Concordia 4 (cortile Diaz) per continuare con altre repliche e date fino al 12 giugno. Domani dalle 15 alle 19 all’auditorium Il Pertini saggio delle classi della civica scuola di musica. Giovedì alle 20.30 in via Cinque Giornate 2 va in scena la commedia "Love is in the air", mentre in via Concordia 4 cabaret con Omar Pirovano. Venerdì alle 21.15 promenade nocturne in Villa Ghirlanda e per tutto il weekend in piazza Gramsci festival della cucina greca con stand e street food. Sabato e domenica visite guidate e laboratori in Villa Ghirlanda e nel suo parco storico: non mancherà il tour in costume con i conti Silva e una giornata dedicata allo shiatsu e al benessere.