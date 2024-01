Estate al Castello. Parte il bando per il 2024

Il Comune è pronto a lanciare un avviso pubblico per raccogliere le proposte progettuali di spettacolo, artistiche e culturali che potranno essere inserite nel programma della 12° edizione della rassegna “Estate al Castello 2024“, che si terrà, come ormai da tradizione, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco probabilmente nel periodo che va dal 10 giugno all’8 settembre 2024. Le proposte – si legge in una delibera di Giunta – dovranno riguardare i seguenti ambiti: spettacolo dal vivo; musica; spettacoli teatrali; musical; spettacoli danzanti; talk di natura culturale; spettacoli per bambini. Gli spettacoli dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: promuovere le forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio, di carattere professionale; intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo composto da giovani, studenti, famiglie, persone anziane ma anche nuovi cittadini, bambini e turisti; creare sinergie e reti tra diverse realtà culturali per la programmazione di eventi; incentivare e diffondere la cultura dello spettacolo, artistica e culturale, individuale e collettiva; aumentare la partecipazione del pubblico favorendo – anche grazie ad una reale accessibilità economica, ma anche alle strutture e di comunicazione – l’attrattività verso le persone in condizioni di maggiore fragilità ed a rischio di marginalizzazione sociale; costituire un punto di aggregazione e interscambio musicale e culturale.