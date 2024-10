Esposto dopo 12 anni. Il coperchio dell’antico sarcofago allo Spaziocultura

A 12 anni dal suo primo avvistamento, e dopo un lungo iter di pulitura e restauro, si alza finalmente il sipario sul coperchio dell’antico sarcofago di epoca tardo romana rinvenuto nelle campagne di Sesto Ulteriano attigue alla tangenziale Ovest, alla periferia di San Giuliano. Ieri alle 15, alla presenza delle autorità cittadine e nell’ambito di "Festa in Città", l’inaugurazione del manufatto nei locali dello Spaziocultura di piazza Vittoria, dove d’ora in poi il reperto resterà esposto, per offrirsi alla vista di tutti gli interessati.

Era il 2012 quando Maurizio Bramini, attuale presidente di Italia Nostra Sud-Est Milanese, fece la singolare scoperta, imbattendosi in una strana cuspide, che riaffiorava in parte dal terreno. Solo nel 2017 il manufatto venne dissotterrato anche grazie al contributo della Protezione civile e sotto la supervisione di Stefania De Francesco, allora funzionario di zona della Soprintendenza alle belle arti. Dopo le operazioni di recupero, per diverso tempo il coperchio del sarcofago fu conservato in un deposito, in attesa che venisse evaso tutto l’iter autorizzativo per il restauro.

"Un ringraziamento agli uffici del Comune, alla Soprintendenza e a Italia Nostra per il lavoro di sinergia che, dopo un percorso complesso, ha portato alla valorizzazione di questo reperto storico, ora fruibile da parte di tutti i sangiulianesi - commenta l’assessore alla Cultura Nicole Marnini -. Il suo rinvenimento è la riprova che la nostra città è un territorio ricco di storia, tradizioni e tracce del passato". "San Giuliano è un contesto d’indubbio interesse dal punto di vista storico e archeologico", conferma Cristiana Amoruso, tra i referenti della sezione locale di Italia Nostra.