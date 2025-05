Esplosivo nei bancomat. Presi 4 ladri (mancati)

La Polizia ha eseguito quattro arresti nei confronti di quattro persone (46, 40, 32 e 31 anni) accusate di tentato furto pluriaggravato in concorso, porto di esplosivi e furto di auto. In particolare sono accusati di essere i responsabili di tre assalti, con l’utilizzo di esplosivo, agli sportelli automatici Postamat di via Marx, via Caldera e via Freikofel, avvenuti, a pochi minuti l’uno dall’altro la notte dell’8 agosto 2024. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’analisi dei tabulati telefonici e l’attività tecnica di intercettazione, ha permesso agli agenti di raccogliere gravi indizi a carico dei quattro uomini destinatari delle misure cautelari. Sempre uguale la tecnica utilizzata dai criminali: effettuavano un piccolo prelievo per poi introdurre nella bocchetta delle banconote un esplosivo e asportare il denaro. In tutte e tre gli episodi, però non sono mai riusciti ad asportare denaro.