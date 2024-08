Doppio assalto esplosivo alle Poste di Milano, fatti saltare due sportelli Atm: allerta per azioni futuri

Due assalti ai Postamat a distanza ravvicinata. In azione una banda sola o gruppi diversi? L'unica certezza al momento è che nel mirino, questa notte, sono finiti due sportelli automatici di Poste affacciati su strada, uno a Quinto Romano e il secondo a Rogoredo.

Il primo allarme è arrivato da via Caldera, a Quinto Romano, nella periferia ovest della città, alle 3.48: due malviventi hanno danneggiato il “bocchettone” da cui fuoriescono le banconote senza riuscire a portare via nulla. All'arrivo della polizia non c'era più nessuno; dai filmati delle telecamere, però, sono state viste due sagome in fuga.

Una ventina di minuti dopo, un gruppo ha invece colpito a Rogoredo. L'allarme è scattato alle 4.07 alle Poste di via Freikofel angolo Monte Cengio, a Rogoredo, nello spicchio a sud est della città: in questo caso un botto ha squarciato il silenzio della notte. L’esplosione, interna, avrebbe intaccato il solo dispositivo ma anche in questo caso i malviventi non sarebbero riusciti a portare nulla ed erano già spariti all’arrivo delle Volanti.

Gli occhi elettronici hanno immortalato la fuga di più persone a bordo di una jeep. Sono in corso gli accertamenti, anche per capire se tra i due tentativi di furto ci sia un legame. Da chiarire pure se le azioni fossero una sorta di addestramento in vista di altri assalti.