Esempi d’impegno civico: "Capaci di creare legami"

Il Comune ha assegnato quest’anno, all’interno della festa di Corsico, tre civiche benemerenze "Ponte d’Argento". Il sindaco Stefano Martino Ventura, la consigliera Luigina Spaccini e il presidente del consiglio comunale Giandomenico Casarini hanno premiato Virgilio Bocchiola, Rossella Galbiati e l’associazione Comteatro. Bocchiola è stato premiato “per la storica attività che ha condotto con passione e professionalità per oltre 60 anni, trasformando una bottega di quartiere in una piccola comunità”, come riportato nella targa. Il barbiere di via Cavour ha ringraziato l’Amministrazione per il premio “inaspettato dopo tanti anni di lavoro”, ha espresso emozionato. Il "Ponte d’Argento" è stato assegnato anche a Rossella Galbiati “per gli eccellenti traguardi raggiunti nel ciclismo e per l’impegno nel valorizzare l’attività sportiva, in particolare tra i giovani”.

"Un dono che mi onora - ha commentato -: mi tremano le gambe, come quando ho conquistato tre record del mondo e il terzo posto nei Campionati di Barcellona". La ex ciclista ha raccontato dei progetti della società ciclistica che gestisce, delle attività per giovani con disabilità e dell’accoglienza per i ragazzi ucraini ospitati, nel pieno della guerra, per consentire loro di continuare gli allenamenti. L’associazione culturale Comteatro è stata premiata “per l’attività artistica e pedagogica svolta per oltre 40 anni, facendo del teatro uno strumento di crescita della persona e di arricchimento della comunità”. Il fondatore Claudio Orlandini ha ripercorso la storia del gruppo e sottolineato come “il teatro sia riconoscimento di se stessi, costruzione di legami, crescita”. "Il filo che lega tutti i benemeriti è la creazione di legami tra persone - ha evidenziato il sindaco Ventura -: in una piccola bottega, facendo sport, con la cultura. Tutti coloro che creano legami sono benemeriti di Corsico, insieme a chi si prende cura dell’altro e della propria città".