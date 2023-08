Infortunio sulle Dolomiti, cede un ponte di legno: escursionista milanese cade nel fiume Piave

Milano, 14 agosto 2023 – Infortunio, nel primo pomeriggio di oggi, per un escursionista milanese di 54 anni sulle Dolomiti, in Friuli Venezia Giulia. L’uomo è rimasto ferito a causa del crollo di un ponte di legno sul fiume Piave a Rifugio Piani del Cristo, nel comune di Sappada, in provincia di Udine.

Stando a quanto ricostruito, il 54enne sarebbe caduto nel fiume dopo un volo di due metri dal ponte, a causa del cedimento di un'asse portante. È stato un suo amico a chiamare il 112: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il soccorso alpino. L'escursionista è stato posto su una barella e posizionato in un sacco verricellabile, poi è stato sollevato dall'elicottero e trasportato in ospedale.

Non è in pericolo di vita, si sarebbe procurato una frattura esposta alla caviglia e al femore. Dopo le operazioni di soccorso il personale del soccorso alpino si è fermato sul posto per mettere in sicurezza il ponte.