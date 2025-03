Esche con topicida e chiodi. L’allerta del Comune: "Proteggete cani e gatti"

Bocconi al topicida in centro abitato, in azione un avvelenatore. Si muove la macchina della bonifica, polizia locale, Comune e Ats allertano la cittadinanza con cartelli da normativa: "In pericolo cani e gatti. I proprietari facciano attenzione". Sull’episodio, ovviamente, sono in corso indagini. Obiettivo, pure difficile, rintracciare l’ancora ignoto avvelenatore. I bocconi, rotoli di carne tritata con polvere bianca e in alcuni casi con chiodi all’interno, sono stati ritrovati in due riprese nei giorni scorsi, ma tutti nella stessa zona, quella di via Bologna, via IV Novembre e via Verona.

"Un cittadino ne ha raccolti alcuni e ha presentato immediatamente una segnalazione – spiega il sindaco Angelo Maria Caterina –. Ovviamente abbiamo a nostra volta immediatamente proceduto a inoltrare a chi di dovere, so che si sono mossi Ats, polizia locale, carabinieri della forestale. Una bonifica della zona interessata è già stata fatta. Ma, dal momento che l’episodio è fresco, si è proceduto con l’informativa alla cittadinanza. Per fortuna, almeno a quanto io sappia, non si sono verificati casi di ingestione e avvelenamento". I cartelli: "In questa località sono stati segnalati bocconi ed esche avvelenati, prestare la massima attenzione. Si consiglia di tenere i cani al guinzaglio muniti di museruola, in modo che non ingeriscano cibo abbandonato". Indagine in corso, si diceva. "Certamente – spiage il sindaco –: anche perchè alcuni dei bocconi sono stati ritrovati in una propretà privata abbandonata, è abbastanza strano. Comunque non in campagna, ma nel centro abitato".

Sono purtroppo ricorrenti, anche in Martesana, le segnalazioni di bocconi avvelenati abbandonati nelle campagne o in aree assortite dei centri abitati. Nemmeno Pozzuolo Martesana è nuova a episodi simili: qualche anno fa, in una circostanza analoga sebbene dall’epilogo molto più grave, l’ingestione di esche al veleno provocò il decesso di quattro cani. Sui social in questi giorni la preoccupazione di tanti proprietari e amanti degli animali. Ma il tam tam bocconi avvelenati e l’immagine dei cartelli affissi a Pozzuolo fanno il giro via social anche di molti centri limitrofi, dove si moltiplicano gli appelli alla prudenza: "Attenzione non solo ai cani, ma anche ai gatti. Nei nostri paesi, molto spesso, girano da soli e percorrono anche lunghe distanze". L’appello: "Trovate il responsabile".