Entra al bar armato di pistola: via con un bottino di 15mila euro

Non si sa se la pistola fosse vera o finta, ma di sicuro quell’arma ha terrorizzato la donna che se l’è vista puntare addosso all’improvviso. Il raid è avvenuto attorno alle 20 di giovedì, in un bar di via Baroni, in zona Gratosoglio. Un uomo è entrato a volto coperto nell’esercizio commerciale poco prima dell’orario di chiusura e si è diretto senza esitazioni verso la cassa: lì ha estratto la pistola e ha intimato a una dipendente di consegnare tutto quello che aveva in cassa.

La vittima gli ha immediatamente consegnato i 10mila euro che erano custoditi nel registratore e altri 5mila presi dal retro del bar. Presi i contanti, il rapinatore si è girato di scatto e si è allontanato a passo svelto. Poi è scattata la chiamata al 112, ma all’arrivo dei poliziotti il bandito era già lontano. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite. Ora partiranno le indagini per risalire all’aggressore.