Encomio solenne alla polizia locale di Pogliano Milanese per rapina sventata

Dimostrarono particolare intuito investigativo, grande conoscenza dell’attività di polizia giudiziaria e spiccate doti operative identificando e assicurando alla giustizia quattro giovani pluripregiudicati responsabili di una rapina aggravata avvenuta a dicembre dello scorso anno, di notte, in un parco pubblico di Pogliano Milanese.

Per queste ragioni è stato conferito un encomio solenne con attestazione di pubblica benemerenza al comandante della polizia locale del Comando unico Nerviano-Pogliano Milanese, Stefano Palmeri, al sovraintendente Salvatore Campolongo, all’assistente esperto Piero Favata e all’agente scelto Daniele Tripiedi. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della terza edizione del Forum della polizia locale che si è svolto nei padiglioni della Fiera di Bergamo.

Questi i fatti: quella notte i quattro malviventi con il volto travisato e impugnando una pistola, si avvicinarono a tre minorenni, con toni minacciosi e spintoni violenti, li costrinsero a farsi consegnare portafogli, abiti griffati e telefoni cellulari, poi si diedero alla fuga a bordo di due scooter rubati. Gli agenti grazie alle immagini delle telecamere e servizi di osservazione, controllo e pedinamento sono riusciti a identificarli. Durante le perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta una parte della refurtiva. I quattro malviventi sono stati arrestati.

Sempre nell’ambito del Forum di polizia locale è stato riconosciuto un encomio al Comando Unico per "l’eccezionale attività professionale condotta nell’anno 2024 con impegno instancabile e attaccamento al servizio del territorio quale esempio luminoso di dedizione alla sicurezza della propria comunità". Inaugurato lo scorso marzo, indicato anche da Regione Lombardia come modello da seguire, l’unione dei due Comandi in questi mesi ha portato ottimi risultati sia sul fronte del controllo del territorio, sia sul fronte investigativo.