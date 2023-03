“Emozioni da guardare” Film che fanno riflettere

Prosegue fino a fine aprile la rassegna "Emozioni da guardare", promossa dal Comune di Melzo e dalle consulte Sport, Cultura e Sociale con lo staff del Cinema Arcadia. Il calendario dei film, che offre spunti di dibattito e confronto su temi di attualità e grandi eventi fra storia e sport, era stato presentato all’avvio dall’amministrazione, dai referenti delle consulte e dalla responsabile marketing della storica sala Laura Fumagalli. Proiezioni il mercoledì. Il prossimo appuntamento è per il 22 marzo con "Il tempo dei giganti", dedicato al dramma della Xylella. Mercoledì 29 a Teatro Trivulzio con "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio" di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi. Si torna al cinema il 5 aprile con il "Maigret" di Patrice Leconte. Il 12 aprile il film "È stato tutto bello", docufilm su Paolo "Pablito" Rossi. Il 19 toccherà invece a "Il mio amico Adolf", giallo di Prudovsky. Chiude la rassegna il 26 aprile "La seconda via" di Alessandro Garilli. M.A.