Emergenza Neet: le zone più a rischio: "Qui il 20% non va a scuola né lavora"

Sulla mappa dei quartieri sorvegliati speciali per il futuro dei giovani ci sono nove zone di Milano: Vigentino, Stadera, Gratosoglio, San Siro, Selinunte, Bruzzano, Affori, Niguarda, Bovisa. Tutti accomunati da due dati: "Quasi il 20 per cento dei giovani che vi risiedono sono privi di un’istruzione formale e il 30% è disoccupato". Parte da questa fotografia una nuova iniziativa milanese, che punta a coinvolgere 500 giovani.

Si chiama “CreAction“ e fa parte del programma globale Burberry Inspire, per esplorare l’impatto positivo che le arti creative possono avere sulla vita dei giovani. Il progetto è triennale: in campo ci sono Csv Milano Ets, Shareradio e Spazio UmanoMilano AllNews, insieme alle organizzazioni di altri quattro Paesi in tutto il mondo.

"Finanza e moda sono il biglietto da visita della nostra Milano – sottolineano i promotori di CreAction – ma dietro questa vetrina esistono aree urbane dove si stima che il 20% di giovani non vada a scuola né lavori. La mancanza di opportunità è stata esacerbata dalla pandemia che ha prodotto un aumento della percentuale di giovani con problemi di salute mentale. Si stima, infatti, che il 25% dei giovani soffra di depressione e il 20% di disturbi d’ansia".

Il progetto si propone quindi "di ribaltare quello che sembra un destino già scritto". Si comincia con tre eventi pubblici animati con live performance di canto, ballo, stand up comedy e disegno a rappresentare le quattro “discipline” che i workshop gratuiti toccheranno una volta partiti.

A rompere il ghiaccio è stato Bruzzano, venerdì, con un evento organizzato in collaborazione con il progetto Sopra La Panka 2.0 di cui sono partner Fondazione Aquilone e Diapason, e con il supporto del Municipio 9. La seconda tappa, il 10 ottobre, animerà piazzale Segesta insieme a Fondazione Terzoluogo e Codici Coop Sociale Onlus.

La tappa finale di questo tour di presentazione si svolgerà il 13 ottobre al Gratosoglio durante l’inaugurazione dello Spazio Baroni85, in collaborazione con Under The Tower, We Run The Streets e B-Boy Chapter.