Emergenza medici di base. Arrivano due nuovi dottori

Lo scorso gennaio l’inaugurazione dei nuovi studi di medicina di base in via Leonardo da Vinci. Ieri l’arrivo di due nuovi medici in città. Passa da qui l’impegno dell’amministrazione comunale di Bollate e di Gaia Servizi per risolvere il problema dell’emergenza medici di famiglia. "Questo risultato è stato possibile anche grazie all’associazione di Medici di Medicina Generale che ha vinto il bando pubblico per l’assegnazione degli spazi e che ha creduto nel nostro progetto - dichiara il sindaco Francesco Vassallo (nella foto) - confermando la lungimiranza della scelta fatta dalle istituzioni con lo spostamento dei locali della Farmacia 1 e la trasformazione della vecchia sede in studi medici.

Continueremo a lavorare affinché l’offerta di spazi per accogliere i medici di base sia ampliata su tutto il territorio comunale, per rispondere concretamente ai bisogni sanitari dei cittadini. Un’iniziativa simile è in corso anche con la nuova sede della farmacia comunale di Cassina Nuova, che includerà ambulatori medici dedicati". I due nuovi medici sono Andrea Cuzzolin (che inizierà il suo percorso da titolare) e Jasmine Mancini. L’assegnazione dei pazienti potrà avvenire online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia, oppure presentandosi direttamente nelle farmacie comunali per richiedere l’assegnazione del professionista scelto. Anche a Bollate i cittadini senza medico sono diverse migliaia, l’arrivo dei professionisti consentirà a 2mila pazienti di avere il loro medico. Nel nuovo poliambulatorio è presente un’infermiera e una segretaria per dare informazioni. Ro.Ramp.