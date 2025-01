Fantoccio di Elon Musk appeso a faccia in piazzale Loreto come Mussolini: “C’è sempre posto qui...”

Milano – Un fantoccio con la faccia di Elon Musk è stato appesa a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, vicino al punto in cui nel 1945 venne esposto, sempre a testa in giù, il corpo del dittatore Benito Mussolini. La foto del manichino è stata pubblicata su Facebook e Instagram dal collettivo di studenti di sinistra “Cambiare Rotta” con la didascalia “C’è sempre posto a piazzale Loreto, Elon...”.

Il fantoccio con la faccia del miliardario proprietario di Tesla, Space-X e del social media X (una volta chiamato Twitter), è la risposta alle polemiche scaturite dopo il presunto saluto romano che Musk avrebbe fatto dopo il suo intervento durante la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump.

Alle accuse, il suo referente italiano, Andrea Stroppa, ha replicato affermando che “quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente quello di Elon, affetto da autismo, che esprime i suoi sentimenti dicendo: Voglio darti il ​​mio cuore, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono. A Elon non piacciono gli estremisti!”

Musk, noto per il suo ruolo pionieristico nel settore tecnologico e imprenditoriale, è diventato progressivamente un’icona dell’estrema destra. Questa trasformazione è avvenuta in gran parte a causa delle sue posizioni critiche verso alcune posizioni della cultura “woke” – in particolare la cancel culture – e del suo sostegno alla libertà di parola non regolamentata. Con l’acquisto di Twitter ha abbracciato e amplificato narrazioni conservatrici e, secondo i detrattori, populiste.

Inoltre, ha criticato apertamente le politiche ambientali considerate “eccessive”, ha attaccato i media tradizionali accusandoli di parzialità, e si è posizionato come un difensore delle voci dissidenti. Questi elementi, uniti alla sua retorica spesso polarizzante, hanno rafforzato il suo appeal presso gruppi di destra, trasformandolo in un simbolo di resistenza contro l’establishment progressista.