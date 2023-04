Eliminate le barriere "Questione di civiltà"

Addio barriere architettoniche, ieri taglio del nastro al nuovo scalo della Linea 2 della metropolitana, Vimodrone Centro. Due ascensori per disabili (e non solo) dal mezzanino ai binari hanno cancellato gli ostacoli che avevano spinto i Comuni della Verde a protestare "per chiedere un adeguamento non più rinviabile", ha spiegato il sindaco Dario Veneroni che ha ripercorso l’annosa vicenda del bando. "Risale al primo governo Renzi - ha detto - e ha permesso l’aggiornamento dell’intera stecca, 7 milioni di investimento in tutto per il cantiere di Atm, il Comune ha contribuito con 200mila euro di tasca propria". Accanto al primo cittadino, Arianna Censi, assessore alla Mobilità di Milano, e Beatrice Uguccioni, consigliere delegato alla partita di Città Metropolitana, "questione di civiltà", hanno commentato le amministratrici riferendosi all’esito dell’intervento atteso così a lungo. E da Palazzo Marino la buona notizia del restyling in vista anche per la seconda fermata vimodronese, Cascina Burrona, che "sarà rifatta completamente". "È ferma a quando venne aperta sull’onda del boom economico", ricorda Veneroni che ha raccolto il testimone della battaglia dal suo predecessore, Antonio Brescianini, presente all’evento. Fu lui a scendere in campo accanto agli altri colleghi della zona per caldeggiare l’ammodernamento che qui aveva una ragione in più: "La stazione di Vimodrone Centro divide la città in due, Nord e Sud - chiarisce il primo cittadino - è un passaggio pedonale e c’erano gradini di accesso, l’hub è sopraelevato, e rendeva difficoltoso il cammino non solo a chi fa i conti con un handicap, ma anche ad anziani e mamme con passeggini. Ora, è tutto cancellato". Barbara Calderola