Elettricista e apprendista. Due opportunità

Impiegato/a supporto gestione fornitori, 1 posto. Contratto: da definire in sede di colloquio: Sede di lavoro: Odolo; Autocandidature sul sito https://lavoro.provincia.brescia.it codice 40809.

Elettricista, 1 posto. Requisiti: preferibile possesso del diploma di perito elettrico e della patente B, gradita esperienza nel settore, ma si valutano anche profili senza esperienza; Mansioni: installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, impianti di allarme e videosorveglianza, di condizionamento e fotovoltaici; Contratto: a tempo determinato o apprendistato; Sede di lavoro: Acquafredda; Autocandidature sul sito https://lavoro.provincia.brescia.it codice 40805.

Tecnico apprendista (max 29 anni), 1 posto. Requisiti: diploma in ambito tecnico infomatico, patente B; Mansioni: supporto all’assistenza tecnica su servizi IT e VoIP, installazione e configurazione di router, telefoni e centralini, attività di helpdesk di primo livello, interventi da remoto o in sede su reti e dispositivi; Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Brescia; Autocandidature sul sito https://lavoro.provincia.brescia.it codice 40803.