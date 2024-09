Elementare “a mezzo servizio“. Da oggi i bambini escono alle 16.30

Dopo le proteste dei genitori la situazione torna alla normalità. Da oggi l’uscita per le classi della scuola primaria sarà alle ore 16.30. Si torna così all’orario regolare e non più anticipato. L’aggiornamento, rispetto a quello adottato dal 12 settembre scorso, è stato comunicato alle famiglie degli studenti con una lettera della dirigente Monica Ronchi. Il provvedimento intende rispondere alle richieste dei genitori, che si sono dovuti destreggiare con l’orario ridotto previsto all’inizio del nuovo anno scolastico, dovuto alla carenza di organico sia dei docenti sia del personale Ata per difficoltà organizzative del Provveditorato agli studi. "Mi rendo perfettamente conto dell’enorme disagio che la situazione comporta – aveva spiegato la dirigente Monica Ronchi in una precedente comunicazione alle famiglie – ma tengo a sottolineare che nulla dipende dalla volontà delle singole istituzioni scolastiche: siamo state tra le prime scuole a Milano a pubblicare un interpello per le nomine di nostra competenza, ma non possiamo assumere personale privo dei requisiti minimi necessari e, insieme ai colleghi dirigenti di Milano e provincia, quotidianamente insistiamo con gli uffici centrali perché procedano rapidamente con le operazioni di loro competenza".

In attesa che la situazione si sblocchi, per consentire l’uscita alle 16.30 la dirigenza scolastica ha predisposto la possibilità di accorpare le classi e di ridistribuire gli alunni in sezioni diverse dalla propria. Non potrà inoltre essere garantita, ha evidenziato la dirigente scolastica, la presenza degli insegnanti di sostegno. Saranno invece attivi tutti i servizi garantiti dal Comune, compresa l’assistenza educativa scolastica per il sostegno e i servizi di pre e post scuola, come già comunicato alle famiglie iscritte. "La dirigente Ronchi – commenta la sindaca Lidia Reale – ha fatto un grande lavoro per rispondere alle esigenze dei genitori, garantendo ai bambini la possibilità di uscire alle 16.30. Come amministrazione comunale, siamo stati da subito presenti a fianco della dirigenza – prosegue la sindaca – per verificare insieme le possibili soluzioni a questa assurda carenza di insegnanti, che sta causando un grave disagio alle famiglie". Infatti, ancor prima dell’inizio dell’anno scolastico, la sindaca, l’assessora all’Istruzione Daniela Gironi e gli uffici comunali hanno affiancato la dirigente al fine di affrontare la difficile situazione.