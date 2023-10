Edicole aperte fino alle 22: Milano, fari della democrazia

Il 17 e 18 ottobre in quattro città della provincia di Milano quattro edicole resteranno aperte fino alle 22. Si tratta dell’iniziativa di SI.NA.G.I. per sensibilizzare opinione pubblica, politica, amministrazioni locali sull’importanza che riveste l’edicola nell’ambito sociale, culturale e democratico del nostro Paese. "In questa occasione speciale gli edicolanti incontreranno i cittadini e gli amministratori locali che intendono manifestare il proprio sostegno in favore delle edicole italiane – dice il segretario provinciale, Antonino Cippo –. Di fronte alla grave crisi del settore, che non riguarda solo gli edicolanti ma interessa il tessuto sociale di una città e la cultura e la democrazia di una nazione, la notte delle edicole è un’occasione di informazione e confronto". Le edicole interessate sono: il 17 ottobre, Milano piazza della Resistenza PartigianaCorso Como, Cinisello Balsamo via F.lli CerviVia Robecco; il 18 ottobre: Rho, via Porta Ronca, 53, Cormano, via Caduti della Libertà, 8.

"Se meno giornali vengono messi a disposizione del cittadino, il pluralismo dell’informazione e la democrazia nel nostro Paese sono a rischio di conseguenza – incalza Cippo –, gli edicolanti accendono le lanterne delle loro edicole per portare all’attenzione dell’opinione pubblica questo pericolo e, come novelli Diogene, si mettono alla ricerca di un’informazione autenticamente pluralista e democratica che potrebbe salvare anche la continuità del loro impegno al servizio del cittadino, chiedendo agli editori un impegno concreto, in sintonia e sinergico con la rete di vendita. L’edicola è un luogo di incontro sociale e un presidio territoriale e culturale insostituibile. L’edicola è una lanterna accesa sulla democrazia in quanto garantisce il pluralismo dell’informazione scritta".