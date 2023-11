Ecolab informa e ricerca personale. Appuntamento in Cascina Grande

Recruiting day Ecolab. Proseguono i recruiting day organizzati da Afol in collaborazione con il Comune. L’azienda leader nel settore dell’acqua, delle tecnologie e dei servizi per l’igiene e l’energia, che ha da poco celebrato 100 anni di presenza sul territorio, sarà presente con i responsabili delle risorse umane e la direttrice dello stabilimento di Rozzano. Durante l’appuntamento sarà presentato il mondo Ecolab, l’attuale campagna di reclutamento del personale e saranno fornite indicazioni e consigli su come candidarsi. Tra le figure che attualmente vengono ricercate da Ecolab, miscelatoristi in stabilimento chimico, tecnici commerciali e tecnici manutentori junior e senior. L’appuntamento è alle 14.30 in sala conferenze a Cascina Grande, in via Togliatti 105 a Rozzano. Maggiori informazioni su afolmet.it