Ecco i turni estivi di servizi e farmacie

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Segrate e la partecipata Segrate Servizi mettono a disposizione dei cittadini numeri e servizi utili anche in tema di assistenza socio-sanitaria. Per le campagne vaccinali anti-Covid è attivo il numero verde 800 894 545; per il servizio d’informazione sui farmaci il call center 800 571 661 risponde tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Anche per il periodo estivo le farmacie comunali della città offriranno il controllo del peso, della pressione e della coagulazione del sangue, oltre a prestazioni, gratuite per tutti gli over 60, come il controllo della glicemia, del colesterolo e dell’emoglobina. Sarà possibile inoltre noleggiare ausili sanitari come stampelle, girelli, carrozzine, aerosol e inalatori di acque termali. Un occhio ai piani ferie. La farmacia di Redecesio resterà chiusa dal 7 al 20 agosto, quella del Villaggio Ambrosiano il 14, 15 e 16 agosto. La farmacia di Milano 2 andrà in vacanza dal 5 al 20 agosto, quella di Lavanderie dal 21 al 27 agosto.

Anche gli uffici e le biblioteche comunali osserveranno alcuni periodi di chiusura (l’elenco completo è disponibile sul sito Internet dell’ente). Il Centro giovani di Redecesio terminerà le attività il 21 luglio e riprenderà il 4 settembre, dopo la pausa estiva, mentre il Centro anziani di Redecesio chiuderà solo il 14 e 15 agosto.

Anche San Giuliano ha pubblicato sul sito Internet del Comune, a uso di tutti i cittadini, l’elenco delle aperture e chiusure estive, dagli uffici del municipio alle biblioteche, dai centri di aggregazione agli uffici postali. L’elenco è comprensivo dei turni di ferie dei distributori di carburante e di alcuni numeri di pubblica utilità, come quelli di aziende sanitarie, consultori e servizi di continuità assistenziale. Nella lista compaiono inoltre i recapiti di canili, servizi di ritiro dei rifiuti, Caf e sportelli sindacali.

