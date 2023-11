"Ecco i gesti che devono allarmarci"

La “Spirale della violenza“ (nella foto) spezzata in piazza Maggiore nello scorso fine settimana, ma "il lavoro continua": a Inzago una serata sui "comportamenti indicatori di violenza", se ne parlerà al centro De Andrè domani sera, con l’ausilio e gli interventi di uno psicologo e di un formatore. Promotrice dell’incontro, ma anche di tutte le iniziative che hanno avuto luogo a Inzago nella settimana per l’eliminazione della volenza di genere, l’associazione Mariposa, in collaborazione con il Comune e con la Rete antiviolenza Viola. Domani sera saranno relatori il formatore Mauro Vaiani e la psicologa Valentina Santambrogio di Rete viola: "Partendo da letture teatralizzate – dice la referente di Mariposa Gabriella Molina – cercheremo di ragionare insieme sui comportamenti indicatori possibili di rischio, su come identificarli e affrontarli".