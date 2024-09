Ecco ‘Bene Bene’ il listening bar che non t’aspetti

Oliva

Milano non sta mai ferma, e per essere all’altezza di questo cambiamento continuo, ci vogliono creativi che sanno osare, sanno scoprire idee geniali in giro per il mondo e applicarle alla città trovando il giusto mix che si inserisca nei gusti – difficili – dei milanesi. "Bene Bene" è un listening bar che ha aperto a fine 2022 ed è già punto di riferimento per i creativi. Listening bar significa che la musica è protagonista con i cocktail.

I tre fondatori Giorgio Di Salvo, Riccardo Trotta e Paolo Budua - designer, ex creative director di Vice Italia e cofondatore dell’agenzia Cubica - raccontano: "Anni fa io, Rick e Lele (Saveri) organizzavamo Brutto Posse, serata ispirata a party intercettati a Londra in piccoli locali con musica random interessante". Londra ha ispirato anche Bene Bene: "La nostra reference è il Brilliant Corners, posto che ci ha fulminati. I listening bar solitamente hanno sempre qualcosa di “vintaggioso“, boiserie in legno e rimandi ai ‘60, stavamo ragionando su questa linea, poi abbiamo deciso di essere più contemporanei". Via libera al grigio, all’acciaio inossidabile, a sedie e tavoli dal design razionale, per un effetto un po’ brutale. "Ci ha aiutato l’architetto Luca Toniolo". Questa volontà di non essere nostalgici si rispecchia anche nella scelta di non usare vinili optando per musica liquida, con un sound system – costruito da Giorgio, che ha alle spalle anni di produzione musicale con all’attivo due dischi - performante e sobrio. Ecco che la musica fa la parte del leone, senza rinunciare al piacere di essere in un cocktail bar e non in una sala da concerto: l’idea è di ospitare delle playlist create da musicisti che per un paio di ore si trasformano in osti della serata con carta bianca sul da farsi. "C’è chi si siede al banco con gli amici o chi, come un’artista greca, allestisce lo spazio a sua immagine e somiglianza". Il design è essenziale, l’arte alle pareti è opera di artisti contemporanei local, fra i quali Dario Guccio, Emanuele Marcuccio e Daniele Milvio. Quasi ogni sera c’è un ospite che cura l’idea di serata, suggerisce drink fuori menu, seleziona playlist ad hoc.

Bene Bene Bar - via Morgagni 31 – Tel. 02 83969617