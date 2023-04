"È una caratteristica di famiglia" Al Sant’Andrea commedia in 2 atti

"È una caratteristica di famiglia". Si intitola così la commedia brillante in due atti, scritta dall’attore e commediaografo britannico Ray Cooney, che è di scena il prossimo fine settimana nello storico Teatro Sant’Andrea di via Crema 22 in zona Porta Romana. Allestimento, scenografia, suoni, costumi e interpretazione a cura della giovane compagnia amatoriale della parrocchia con la regia di Daniele Brambilla.

La vicenda si svolge all’interno dell’ospedale Sant’Andrea dove la vita del dottor Mortimore è sconvolta dall’arrivo di una donna e da una notizia del tutto inaspettata.

Il debutto dello spettacolo è per venerdì 14 alle ore 21, con replica la sera dopo alla stessa ora. Domenica 16 appuntamento pomeridiano alle 16.