E Trezzano sul Naviglio si gemella con la Cina: scambi economici e culturali

di Francesca Grillo

Un gemellaggio basato su rapporti sociali, economici e scambi culturali. Il sindaco Fabio Bottero ha ricevuto il sindaco Li Jian e il personale del Governo comunale cinese di Ruian (oltre un milione di abitanti), in visita a Trezzano per incontrare la numerosa comunità cinese. A Trezzano, infatti, ormai da anni si è sviluppato un polo economico fatto dI imprenditori e lavoratori originari della Cina, dando vita a una grande comunità. "Cina e Italia sono due Paesi con una grande storia – commenta Bottero – e un futuro altrettanto importante. I nostri Paesi sono uniti da un’antica amicizia che vogliamo far crescere sempre di più, unendo le comunità locali. A Trezzano – prosegue il sindaco – vivono cittadini di origine cinese con un buon livello di integrazione che viene anche favorito dall’impegno di imprese guidate in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alcune famiglie sono attive in progetti sociali e lavorativi a favore dei cittadini più fragili, coinvolgendo poi anche altre famiglie cinesi". La volontà di collaborare e promuovere il sostegno alla comunità locale è stata sottolineata anche dal sindaco Li Jian. Durante l’incontro è stato anche ricordato il supporto dell’Associazione cinese di Ruian durante il periodo più duro della pandemia, quando ha donato a Milano 10mila mascherine, attraverso l’Istituto Italo Cinese. Lo stesso spirito che guida le imprese cinesi di Trezzano che partecipano sempre alle iniziative di solidarietà.