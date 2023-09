E spunta anche la ciclabile Milano-Colturano

Col Biciplan "Cambio", buone notizie anche per il Sud-Est Milanese. Fra i 5 tracciati, i cui lavori partiranno a breve nell’ambito del piano di potenziamento della rete ciclabile voluto da Città Metropolitana, è inserita anche la linea 7, pensata per collegare Milano, Peschiera Borromeo, Mediglia, Paullo e Colturano. Un intervento che finalmente doterà quest’area geografica di un percorso intercomunale, utilizzabile per motivi di svago e di lavoro, pensato per favorire gli spostamenti quotidiani, ma anche le ciclo-gite e il turismo di prossimità.

Come nel caso degli altri tracciati in agenda, anche la linea 7 sfrutterà in parte sedimi già esistenti, mentre per il resto sarà realizzata ex novo, per un totale di 17 chilometri. Il percorso permetterà di collegare, tra l’altro, Colturano alla sua frazione, Balbiano. Verranno inoltre allacciati Mediglia e Paullo, com’era stato chiesto a più riprese, in passato, dall’associazione “Paullo che Pedala”, che a questo scopo aveva organizzato manifestazioni e raccolte di firme. Nel complesso, le linee del Biciplan metropolitano sono pensate per incentivare l’uso della bicicletta come reale alternativa all’auto e anche per garantire maggiore sicurezza, con percorsi per le due ruote separati dal flusso veicolare.

Alessandra Zanardi