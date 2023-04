E Pioltello incentiva le assunzioni “in rosa”

C’è chi ha messo in campo manovre per favorire l’occupazione femminile. Nel 2022 Pioltello ha incentivato l’assunzione di categorie fragili – anche disabili e over 50 – mettendo a disposizione di imprese, artigiani, esercenti e professionisti un fondo di 60mila euro con aiuti fino a 6mila euro per ogni nuovo contratto (a tempo determinato la cifra era dimezzata). La leva ha funzionato, sette posti su dodici frutto dell’iniziativa sono andati proprio a donne.

"Il lavoro è una priorità, le regole del bando sono nate dal confronto con Assolombarda e sindacati – spiega Paola Ghiringhelli, assessora al Commercio e alle Attività produttive –. Per tutti un segnale chiaro: non siete soli, siamo al vostro fianco. Lo scopo era tendere la mano a chi un posto non ce l’aveva più, sostenendo la ripresa delle aziende". Pioltello è uno dei centri dell’Est Milano che hanno firmato il “Patto per il lavoro”, un piano condiviso da altri 21 Comuni dell’Adda-Martesana per mettere in campo azioni concrete e "offrire opportunità a chi non ne ha" fra smart-land, formazione, e-commerce per la Pmi, pratiche on-line, zero burocrazia. Dall’inizio dell’epoca Covid, il 48% degli imprenditori ha smesso di cercare personale e la giunta Cosciotti ha provato a invertire la rotta. Bar.Cal.