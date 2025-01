È morto lo scrittore. Rossi di Marignano saggista e storico

Il saggista e storico Federico Alessandro Rossi di Marignano, che ha saputo avvicinare i lettori ai grandi personaggi della storia e della Chiesa con una prosa originale, semplice ma rigorosa, è morto a 86 anni. L’annuncio è stato dato dalla moglie Paola e dai figli Emanuela, Giovanna, Francesca e Alessandro, che nel necrologio si dicono "grati per il suo assiduo esempio di impegno, coerenza, sobrietà e rettitudine". Era membro della Società Storica Lombarda e benemerito del Comune di Milano. Laureato in economia all Bocconi, Rossi di Marignano aveva pubblicato tanti libri, tra i quali le biografie: "San Paolo, il convertito sulla via di Damasco. La vita e le lettere". Autore di “Federico Barbarossa e Beatrice di Borgogna. Re e regina d’Italia” (Mondadori, 2009), che ha ispirato il film “Barbarossa” diretto da Renzo Martinelli, uscito nel 2009, per il quale fu consulente storico. "So che il film sta suscitando polemiche, ma film e libro hanno finalità differenti. Io non racconterei mai cose non vere o non verosimili. Ma il film si è ispirato liberamente al mio libro".