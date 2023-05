È in arrivo "Poeticamente" la sfida tra i giovani poeti provenienti da tutta Italia

Il centro civico Agorà di Arese diventa per sei giorni il cuore della giovane poesia performativa italiana. Nell’ambito della rassegna "Poeticamente", il Comune di Arese e il gruppo di ricerca poetica Mille GruPoesiaPresente – Scuola di Poesia hanno organizzato due appuntamenti dedicati alle nuove voci poetiche del Poetry Slam nostrane, lombarde e nazionali. Il primo evento è Ring Rap Poetry Slam U20, domni ore 16 al Centro civico Agorà, via Monviso 7. Si tratta di una gara tra giovani poetesse e poeti slammer e giovani poetesse e poeti rapper Under 20. Il secondo evento sarà la Finale Nazionale di Poetry Slam Lips Under 20 che si terrà sabato 27 maggio.