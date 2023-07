Due Ventenni Denunciati per Interruzione di Pubblico Servizio a Coriano

Tutto è cominciato con un video. Una clip comparsa su TikTok, in cui due ragazzi di origini magrebine si riprendono mentre ridacchiando chiamano il 118 Romagna per richiedere un’ambulanza in via Piane a Coriano. Ma i ragazzi non hanno alcun malore. Inventano un mancamento e l’improrogabile bisogno che un’ambulanza si precipiti in via Piane e li porti a Riccione. Per questo, per un viaggio “a scrocco“ in ambulanza, i due giovani classe 2003, risultati essere originari di Milano, si sono messi in bella mostra, fieri di quella bravata che però, come un boomerang, di lì a poco gli si è ritorta contro. Perché il viaggio in ambulanza è costato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme, dopo che l’Ausl Romagna ha formalizzato quanto promesso già subito dopo aver preso visione del video, in poco tempo rimbalzato da un cellulare all’altro, raggiungendo pure il ministro alle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, che poi ha commentato la denuncia con "Bene. Giusto così". Il placet è per l’attività svolta dai carabinieri della compagnia di Riccione, che dopo la diffusione del video hanno dato inizio alle indagini per identificare i responsabili. Emerso anche che i due ventenni fossero già noti alle forze dell’ordine, per reati compiuti contro il patrimonio.