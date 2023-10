Due piazze di Bollate hanno cambiato volto: scopri come!

Più belle, più sicure e più funzionali, piazza San Martino e la piazza della chiesa hanno cambiato volto. Sei mesi di lavoro, 200mila euro stanziati dal Comune e in concomitanza anche i lavori di riqualificazione della facciata della chiesa a spese della parrocchia. Domenica il taglio del nastro da parte del vicesindaco Alberto Grassi, del nuovo parroco don Alessandro Chiesa e del vicario generale monsignor Franco Agnesi che ha suggellato questo bel momento. Il progetto ha cambiato il volto a una zona storicamente molto importante e amata della città. "È stata una bella esperienza di collaborazione resa possibile da un comune orizzonte di valori e dal desiderio condiviso di valorizzazione della bellezza e di salvaguardia dei nostri simboli e della nostra storia - afferma il vicesindaco -. La piazza con la sua chiesa sono un valore e un bene di tutti i cittadini di Bollate e noi siamo onorati di poter sostenere e contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro patrimonio. Ritengo sia un impegno imprescindibile che il pubblico si deve assumere". In piazza san Martino è stata rifatta la pavimentazione in porfido, l’impianto di illuminazione con la sostituzione dei vecchi pali della luce in cemento e l’installazione di 5 nuovi lampioni. In piazza della chiesa è stato anche alzato il livello fino ai marciapiedi laterali ed eliminato il parcheggio.

Ro.Ramp.