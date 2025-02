Due milioni di euro per il municipio

Il cantiere più di impatto è sicuramente quello del municipio, un intervento di riqualificazione da oltre due milioni di euro di cui 500mila euro finanziati da Regione Lombardia. I lavori cambieranno la parte esterna e quella interna, l’edificio diventerà Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero a elevata efficienza energetica, ci saranno uffici più confortevoli per gli operatori e spazi nuovi per il pubblico. La riqualificazione interesserà anche il parco giochi e piazza Della Libertà.

Ma quello del municipio non è l’unico cantiere avviato dall’amministrazione comunale a Pregnana Milanese. Da settimane operai al lavoro anche al centro sportivo di via Leopardi e nella case comunali di largo Roma. Il cantiere del centro sportivo è certamente quello più atteso dai cittadini. Qui è corso la ristrutturazione del bocciodromo che sarà trasformato in una palestra con spogliatoi adatta a ospitare sport come ginnastica, arti marziali o ballo. Nei prossimi mesi sarà realizzato un campo a sette in erba sintetica. "Si tratta di un progetto che riguarda centinaia di giovani atlete e atleti che potranno utilizzare spazi più ampi per un orario più esteso", dichiara il sindaco Angelo Bosani.

Il cantiere più importante dal punto di vista economico è invece quello delle case comunali di largo Roma: nei giorni scorsi sono state rimosse le impalcature, ora si può vedere la facciata rinnovata. Dopo la realizzazione del cappotto e la sostituzione dei serramenti saranno posati i pannelli solari che daranno luce e calore alle 35 famiglie residenti. "Buona parte dei nostri investimenti è rivolta al risparmio energetico oltre che al miglioramento delle qualità funzionali e gestionali dei nostri edifici - dichiara l’assessore all’Ecologia Roberto Gadda - basta pensare ai nostri cantieri principali e alle manutenzioni delle scuole".

Per tre cantieri avviati c’è nè uno in corso di progettazione, quello per il restyling di piazza S.S. Pietro e Paolo e del centro storico. "Stiamo iniziando a presentare al pubblico le prime bozze del progetto - spiega il sindaco - si tratta di un bellissimo progetto che renderà la nostra piazza più verde, più confortevole e meglio illuminata. È previsto anche un aumento del numero di parcheggi".

