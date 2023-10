Due iniziative per la salute delle donne a Bollate: visite senologiche gratuite

Ottobre mese della prevenzione. Due iniziative per la salute delle donne a Bollate e Lainate: la prima sperimentale, la seconda un appuntamento autunnale fisso, in entrambi i casi le visite sono a costo zero. Parte a Bollate il progetto pilota che offre visite al seno per circa 200 cittadine. La proposta, a cura dell’associazione Caos, che ha il patrocinio delle Asst Rhodense, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fatebenefratelli Sacco e dell’associazione Europa Donna Italia, ha avuto un primo momento nel corso del torneo Esordienti di Baseball giocato da ciechi che si è tenuto nel campo di via Verdi dove è stata lanciata la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per combattere il cancro al seno. Ora i promotori, grazie alla rete nata con le Asst, mettono a disposizione i medici delle Breast Unit del territorio per eseguire visite senologiche gratuite. "Un progetto nato come sensibilizzazione e che ora diventa prevenzione e che può portare con sé sviluppi importanti", dicono Francesco Vassallo, sindaco di Bollate e l’assessore allo Sport Ida De Flaviis (nella foto). Due le date: il 7 e il 21 ottobre dalle 9 alle 13 nella Casa di Comunità (via Piave 20, Bollate), occorre prenotarsi al numero 328-3007961 a partire da domani fino a venerdì 20 ottobre. "La Casa di comunità di Bollate riveste un ruolo strategico nella presa in carico dei cittadini", sottolinea Germano Maria Uberto Pellegata, direttore generale dell’Asst Rhodense. Mentre, il 7 e 8 ottobre, a Lainate (piazza Vittorio Emanuele II) e a Barbaiana (piazza del Mercato) tornano (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), con la campagna Nastro Rosa, gli ambulatori mobili della Lilt per visite senologiche e mammografie con tomosintesi, sempre gratuite.Monica Guerci