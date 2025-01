Due incursioni in 24 ore. Nel mirino lo skatepark

Un primo raid nella notte di Capodanno, il secondo e peggiore la notte tra l’1 e ieri: doppio assalto vandalico allo skate park di via Degli Abeti, struttura nuova di zecca e dedicata, per paradosso, proprio ai giovani. I vandali ignoti hanno incendiato cestini, divelto e rovesciato insegne e cartelli, rotto bottiglie, imbrattato infrastrutture, abbandonato oggetti e masserizie (persino un carrello della spesa, rubato altrove e rovesciato nella struttura sportiva) e lasciato rifiuti. Il danno è ingente se non altro per ripristini e pulizie, ma si punta il dito, soprattutto, contro il gesto. E naturalmente, a filmati già acquisiti dagli impianti di videosorveglianza della zona, si cercano i responsabili: "Non posso entrare nel dettaglio – così il comandante della Polizia locale Antonio Pierni –. Mi limito a dire che abbiamo già elementi. Un solo messaggio: grazie anche alla tecnologia, oggi è molto difficile compiere cose del genere e passarla liscia". La sindaca, Ilaria Scaccabarozzi dice ai tanti cittadini indignati per lo scempio: "Stiamo visionando le telecamere per risalire ai responsabili: li individueremo e li denunceremo. Addolora il fatto che, ovunque, non ci si curi del bene comune ma lo si consideri qualcosa senza valore".

Fanno il giro dei social, postate dai cittadini, le immagini tristi del raid incivile sulla struttura di via Degli Abeti, voluta fortemente dall’amministrazione, costata 350mila euro e inaugurata solo in giugno. I vandali, secondo quanto ricostruito, sono entrati in azione due volte consecutive, "una la notte dell’ultimo dell’anno – così il comandante – e una seconda la notte scorsa". Il primo appello è proprio di alcuni residenti: "Ieri sera – scrive uno di loro – qualche teppista ha devastato lo skate park. Se qualcuno avesse visto qualcosa che possa essere utile per rintracciare i colpevoli del fattaccio dovrebbe essere così gentile da informare la polizia municipale o il sindaco".

Monica Autunno