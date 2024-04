Due giorni di sport non competitivi. Torna la RunDonato, gara podistica

Sabato 13 e domenica 14 aprile torna la RunDonato, gara podistica non competitiva, alla cui organizzazione collaborano il Comune, alcune associazioni e un circuito di sponsor. Negli ultimi due anni, la corsa lungo le strade di San Donato ha totalizzato oltre mille partecipanti. Quella odierna è la decima edizione; le iscrizioni si accettano fino alle 14 di domani sul sito bit.ly/rundonato2024. La due giorni all’insegna dello sport non competitivo avrà inizio sabato alle 10 nel centro sportivo Mattei, con l’apertura degli stand delle realtà - associative e non - che sono partner della manifestazione. Sempre il centro Mattei ospiterà, domenica alle 9, la partenza della corsa, declinata in 3 versioni: la 10 chilometri cronometrata, la 5 e la Camminata del cuore. Alle 9.10 partirà la RunDonatina, riservata ai più giovani.

A.Z.