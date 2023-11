Due aree verdi torneranno in gran forma grazie ai fondi di “Next generation Eu“

Il Pnrr “Next generation Eu“ atterra su due parchi pubblici cittadini, per l’attesa riqualificazione ambientale delle aree cani, degli spazi di gioco per i bambini e dei playground sportivi: il “Don Sandro Manzoni“ tra le vie Molinazzo e Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere di Molinazzo, e l’area verde comunale di via Turati, a pochi passi dal plesso comprensivo scolastico di Brusuglio. In questi giorni, infatti, sono iniziati gli interventi di restyling al “Don Manzoni“ e, in particolar modo, della “dog area“, che sarà chiusa per una quindicina di giorni: l’obiettivo è quello di ripristinare questa zona recintata per i migliori amici dell’uomo, rendendola più funzionale: saranno così sostituite le parti piegate e malandate della recinzione, con la risemina del tappeto erboso. A seguire, scatterà anche la risistemazione dei castelli di legno e delle altalene, danneggiati dagli atti vandalici; il progetto di rigenerazione urbana, come previsto proprio dalla specifica “missione“ del Pnrr, prevede anche la riverniciatura delle panchine presenti e il riordino dei vialetti.

Questa storica area verde, di fronte alla scuola elementare pubblica XXV Aprile, tornerà dunque a essere accogliente e sicura. Lo stesso discorso sarà attuato, a breve, nel secondo parco inserito nel piano di riqualificazione: il giardino non recintato di via Turati avrà un nuovo look per combattere, una volta per tutte, il degrado urbano dovuto agli atti di vandalismo che hanno interessato più volte i suoi arredi. Per prima cosa, sarà riorganizzato e riadattato il playground esistente, in modo che possa ospitare le partite sia di basket sia di volley, con il rifacimento della pavimentazione da gioco. Per seconda, ci sarà una nuova area cani, con recinzione, cancello e pavimento drenante. Infine, saranno sistemate 17 nuove panchine del “Modello Milano“, in plastica dura e riciclata, con la rimozione di tutte quelle esistenti e rovinate. Per questi interventi, l’investimento Pnrr è di 238mila euro.

Giuseppe Nava