Nasconde cocaina in una spazzola adesiva e in un box trovata altra droga: arrestato 24enne

Milano, 16 marzo 2025 – Droga nascosta in una spazzola adesiva, arrestato 24enne.

La Polizia di Stato di Milano ha notato un giovane in corso Sempione che, con fare sospetto, dopo essersi incontrato con una donna, è entrato con la stessa all'interno di uno stabile per poi uscire circa dieci minuti dopo. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di 25 involucri di cocaina, occultati all'interno di una spazzola adesiva, per un peso totale di circa 18 grammi, e 665 euro in contanti.

Gli immediati accertamenti svolti dai poliziotti di via Fatebenefratelli hanno portato a individuare un box, in uso al 24enne, in via Mola, dove all'interno, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 89 grammi di cocaina, 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento.

Il giovane, con precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I