Milano, spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta tre persone

Milano, 14 gennaio 2025 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato tre cittadini italiani di 50, 36 e 33 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Alle 19 di ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone limitrofe a Piazzale Loreto, viale Monza e Corso Buenos Aires, hanno notato il rider 33enne che, dopo aver svoltato in via Giuseppe Broggi, si è fermato in via Spallanzani con fare sospetto.

Droga e denaro sequestrati nel blitz della Polizia

Dopo qualche minuto, si è avvicinato l’acquirente e, dopo avere effettuato uno scambio col 33enne, si è allontanato. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato l’acquirente il quale ha consegnato spontaneamente la droga appena acquistata mentre il 33enne è stato trovato in possesso di 293 grammi di marijuana, 105 grammi di hashish, 21 grammi di caramelle contenenti THC e 450 euro in contanti.

La perquisizione

A seguito di perquisizione domiciliare, in via dei Gliceni a Rozzano (MI), con l’ausilio dell’unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati rinvenuti circa 7 grammi di hashish e circa 8 grammi di marijuana.

Ieri sera, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in piazza Prealpi, hanno notato un’auto con due persone a bordo in evidente attesa di qualcuno.

Poco dopo, è giunto un uomo che si è avvicinato allo sportello anteriore lato passeggero e ha scambiato qualcosa con il 50enne per poi allontanarsi. I due si sono poi diretti in via Losanna, vicino un bar, dove si sono incontrati con un cittadino italiano, 61enne, al quale hanno ceduto della sostanza stupefacente.

L’acquirente è stato fermato dai poliziotti così come i due all’interno del bar. Il 50enne è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina, mentre il 36 enne aveva nella tasca dei pantaloni 480 euro.

All’interno della loro autovettura, nascosti all’interno di un calzino sotto il meccanismo del freno a mano, sono stati rinvenuti 11 dosi di cocaina. Dopo gli accertamenti di rito in Questura sono stati associati presso le camere di sicurezza.