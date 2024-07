Milano, spaccia droga in zona Sempione e nasconde la cocaina nel vano del serbatoio dell’auto: arrestato

Un italiano di 28 anni è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano per spaccio di droga. Distribuiva cocaina in zona Sempione e nascondeva gli stupefacenti nel vano di rifornimento del serbatoio. Aveva con sè 13 dosi di polvere bianca e 950 euro in contanti.

L’uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti dagli agenti della Squadra mobile milanese durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga in zona Sempione. Il ventottenne era in attesa in via Canonica e stava facendo diverse chiamate al cellulare. Poco dopo, un uomo si è avvicinato all’autovettura, è salito a bordo per poi scendere subito dopo e allontanarsi.

Le dose di cocaina nascoste nel vano del serbatorio dell'auto

A quel punto, i poliziotti sono intervenuti. Hanno fermato e denunciato il compratore dopo avergli trovato addosso una dose di cocaina acquistata al costo di 40 euro. Invece, lo spacciatore è stato bloccato dagli agenti in via Elvetia.

All’intero del suo portafogli, posto nel vano porta oggetti dell’automobile, sono stati rinvenuti 950 euro in contanti mentre, incastrato nella cerniera di blocco per la chiusura dello sportellino del vano di rifornimento, c’era della cocaina per un peso di circa 5,45 grammi.