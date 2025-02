Milano, trovati 88 chili di droga e 20mila euro: quattro arresti in zona via Padova

Milano – La Polizia di Stato ha arrestato, in concorso tra loro, tre cittadini italiani di 29, 27 e 22 anni e un cittadino ivoriano di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio e per il possesso di un’arma clandestina.

Droga e soldi sequestrati

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese, nell’ambito dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona via Padova, martedì scorso 4 febbraio hanno individuato un appartamento in via Termopili quale possibile luogo dove potesse essere occultata della sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio sulla piazza meneghina e nella provincia.

Nel pomeriggio, gli agenti hanno notato i tre cittadini italiani accedere nell’appartamento per poi uscirne, in maniera frettolosa, con delle valigie e scatoloni, all’apparenza molto pesanti, e caricarle all’interno di due autovetture con le quali, altrettanto repentinamente, si sono allontanati. I poliziotti hanno seguito le autovetture con a bordo le tre persone che, giunte in via Magliocco, hanno scaricato quanto prelevato dall’appartamento di via Termopili e lo hanno portato in un diverso appartamento per poi allontanarsi. I poliziotti che hanno assistito alla scena hanno fermato i tre giovani, trovandoli in possesso di circa 10mila euro in contanti.

Nell’appartamento di via Magliocco, all’interno del quale è stato trovato il cittadino ivoriano gravato da precedenti specifici, sono state rinvenute le valigie e le scatole contenenti centinaia di panetti di hashish, di circa un etto ciascuno, con vari confezionamenti per un peso complessivo di circa 76 kg, oltre a 350 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis, sacchi di marijuana per circa 11 kg, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Sono stati poi rinvenuti altri soldi contanti provento dell’attività illecita.

I panetti di hashish confezionati

La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento di via Termopili dove sono stati sequestrati, all’interno di un frigo, altri panetti di hashish per circa 1,5 kg e una pistola scacciacani semiautomatica modificata con matricola abrasa. Inoltre, nelle due perquisizioni sono stati ritrovati altri 10mila euro in contanti. I quattro, che si ritiene gestissero un giro di spaccio anche su canali telematici, dopo gli accertamenti di rito sono stati condotti presso la casa circondariale di San Vittore.