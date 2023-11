Milano, lancia un sacchetto di droga dalla finestra: 21enne arrestato per spaccio

Milano – Lancia la droga dalla finestra per cercare di “salvarsi” ma viene arrestato dalla polizia. Protagonista, un cittadino italiano di 21 anni con precedenti, finito in manette ieri pomeriggio a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due giovani sono stati indagati.

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante del Commissariato Quarto Oggiaro, verso le 18, transitando all’interno del Parco dei 600 in via Fabrizi, hanno notato un ragazzo che, alla vista dell’autovettura della polizia, si è allontanato accelerando la camminata per poi scappare all’improvviso.

Dagli accertamenti effettuati sul 21enne bloccato mentre tentava di entrare in uno stabile di via Aldini, poi indagato perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish, i poliziotti sono risaliti a un appartamento in via Pascarella dove c’erano fondati motivi di trovare sostanza stupefacente da spacciare.

Mentre alcuni poliziotti sono saliti nello stabile per bussare all’appuntamento, altri sono rimasti nel cortile: proprio loro, mentre i colleghi entravano nella casa individuata, hanno raccolto il sacchetto che era stato lanciato dalla finestra. All’interno vi era un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di vario tipo prontamente raccolto dai poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro: 2 chili di hashish, 115 grammi di marijuana e 45 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio il 21enne italiano che aveva lanciato il sacchetto dalla finestra. Successivamente, a conclusione del controllo, i poliziotti hanno indagato anche un 22enne che, agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di 4.900 euro verosimile provento di vendita di sostanza stupefacente effettuata da parte di terze persone.