Dosi pronte da vendere e cartucce da caccia. Pusher finisce nei guai

È stato intercettato sul Sempione dai carabinieri che hanno perquisito lui e in seguito la sua abitazione, trovando 40 grammi di cocaina. I militari della Stazione di Nerviano hanno fermato il sospetto al confine tra Pogliano Milanese e Nerviano, alla guida di una Fiat Punto. In auto il trentunenne aveva tre grammi di cocaina in due involucri. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisirgli la casa, a Pogliano, dove hanno trovato altri 36 grammi di cocaina oltre a 25 cartucce calibro 12 per fucile da caccia. È stato denunciato a piede libero.

P.G.