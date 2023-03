Dormitorio illegale in via Arquà: venti bengalesi in un bilocale

I bengalesi stipati nel bilocale

Milano, 7 marzo 2023 - Un vero e proprio dormitorio ricavato in un bilocale di via Arquà, in zona via Padova. Letti a castello, materassi e sacchi a pelo a terra.

Non c'era un centimetro quadrato libero nell'appartamento al quinto piano in cui dormivano in condizioni estremamente precarie venti bengalesi, tra cui un ragazzino di quindici anni. Il blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo è scattato venerdì scorso dopo una segnalazione dei condomini dello stabile: all'interno della mini abitazione, i militari hanno trovato soltanto un piccolo mobile per la cucina; in bagno, l'acqua scorreva continuamente perché lo scarico era rotto.

I due uomini che avevano la materiale disponibilità dell'alloggio, due bengalesi di 39 e 41 anni, sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uno è stato trovato all'interno dell'appartamento, mentre il secondo era in un minimarket di via Oxilia: lì gli investigatori hanno trovato altri otto bengalesi, stipati in un seminterrato chiuso dall'esterno con un catenaccio. Secondo quanto raccontato ai carabinieri, i bengalesi sono arrivati tutti in Romania e da lì si sono spostati a Milano, per poi raggiungere altre mete dopo una breve sosta.