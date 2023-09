Dopo una settimana di stop riparato l’ascensore nel palazzo Aler

Come annunciato da Aler è stato riparato, già nella giornata di giovedì, l’ascensore che si era guastato in un palazzo popolare di via Azalee 9, nel centro abitato di Rozzano e il cui fermo ha provocato disagi per un’intera settimana agli inquilini dello stabile. A denunciare il disservizio erano stati due anziani residenti al settimo piano, Luigi Colombo e Iolanda Bello (nella foto), entrambi ultraottantenni. I pensionati avevano segnalato la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di scendere e salire le scale, timorosi anche di dover posticipare alcune visite mediche, qualora il fermo si fosse protratto più del dovuto. Per fortuna il problema, derivante da un guasto alla bobina del freno, è stato risolto. Adesso gli inquilini si augurano che possano essere risolti altri inghippi, come la scarsa manutenzione dei balconi e di altre aree additate come ammalorate.