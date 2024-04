Dopo il black-out, arriva l’indennizzo in fattura

Dopo il mega black-out, durato diverse ore in alcune zone arriva l’indennizzo in fattura. L’Amministrazione ha indetto nei giorni scorsi una riunione con i referenti di Enel ed E-distribuzione, per discutere del grave disservizio. A causa dell’inconsueto prolungamento dell’interruzione di energia elettrica, che ha richiesto diverso tempo per il ripristino, i residenti colpiti dal disservizio riceveranno un indennizzo economico in una delle prossime bollette emesse dal proprio gestore. "Quanto è successo qualche settimana fa - ha spiegato il sindaco Stefano Zanelli - ha avuto pesanti ripercussioni sui colognesi coinvolti, soprattutto per la mancanza di informazioni tempestive e l’impossibilità di organizzarsi". Per questo motivo, Enel e Comune hanno preso l’impegno di aumentare la diffusione delle notizie.

La.La.